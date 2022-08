Incêndio na Serra da Estrela faz 11 feridos e mobiliza mais de 1500 operacionais

© Orlando Almeida / Global Imagens

O incêndio que deflagrou na Covilhã e que lavra na Serra da Estrela causou 11 feridos sem gravidade entre os operacionais, adiantou o segundo comandante nacional da Proteção Civil, Miguel Cruz, no balanço feito ao final da manhã desta quinta-feira.

O responsável acrescentou que o fogo, que começou na madrugada de sábado na Covilhã e que entretanto se alastrou para a zona da Serra da Estrela, continua ativo, "apesar de ter tido "uma evolução favorável face ao que sucedeu no dia anterior, fruto do trabalho desenvolvido essencialmente durante a noite", altura em que os bombeiros conseguiram aproveitar a janela de oportunidade de redução da temperatura, da humidade e da intensidade do vento.

Apesar disso, há ainda "algumas preocupações" na zona que as autoridades designam como o triângulo posicionado entre Manteigas, Vale da Amoreira e Folgosinho, no concelho de Gouveia. O combate, vincou Miguel Cruz, vai incidir nestas três áreas com maior intensidade, onde se mantêm ativas algumas frentes.

"Vamos ter uma tarde contínua de trabalho, considerando a subida natural da temperatura e a redução da humidade relativa, estando ainda o perímetro com vastas áreas muito quentes, naturalmente irão surgir situações de alguma preocupação que temos que debelar rapidamente e estamos preparados para o fazer", disse.

Além dos 11 feridos, o responsável indicou ainda que 26 pessoas foram deslocadas, mas já regressaram às suas casas. O fogo causou ainda danos em dois veículos e em duas casas, que não eram de primeira habitação.

A combater este incêndio estão 1500 operacionais, cerca de 400 viaturas e 14 aeronaves. Os meios estão empenhados em consolidar frentes que "estão posicionadas em vertentes muito difíceis de trabalho". "Vamos continuar a trabalhar afincadamente" nessa zona, reforçou o responsável, assinalando que o combate vai ser feito tendo também em conta a evolução da situação meteorológica e as "oportunidades" que daí decorram.

Miguel Cruz quis também deixar "uma palavra à população" dos quatro municípios afetados pelo incêndio, a quem elogiou a "resiliência" e a "serenidade" com que lidou com o fogo.

Revisão e falhas explicam ausência de Canadair

Em resposta às perguntas dos jornalistas, o segundo comandante nacional confirmou que uma das aeronaves (Canadair), que esteve inoperacional, já regressou ao teatro das operações.

"Tivemos, efetivamente, uma inoperatividade destas duas destas aeronaves, sendo que o que está consagrado, contratualmente, é que a terceira aeronave substitui uma delas", afirmou o responsável.

Miguel Cruz acrescentou que é preciso ter em conta que "as máquinas também falham" e que têm de ser feitos processos de revisão. Foi esta última situação que sucedeu com a terceira aeronave - sofreu um processo de revisão de 50 horas de voo. "Houve apenas aqui o infortúnio de ter coincidido também com a situação de inoperatividade de uma destas aeronaves".

O responsável adiantou que a situação está "em vias de resolução" e garantiu também que não é o facto de estarem dois Canadair temporariamente inoperacionais que vai criar uma "situação mais complicada".

Notícia em atualização