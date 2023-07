Vento e acessos dificultam trabalho dos bombeiros e obrigam a reforço de meios

A Proteção Civil vai reforçar o combate ao incêndio com meios aéreos © Lusa (arquivo)

Por Guilherme de Sousa 13 Julho, 2023 • 06:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O incêndio que lavra desde quarta-feira à tarde na Serra de Montejunto, no Cadaval, já se alastrou ao concelho de Alenquer e terá um reforço de meios nas próximas horas. A informação foi confirmada pelo comandante sub-regional da Proteção Civil do Oeste.

Relacionados Mais de 20 concelhos de quatro distritos em perigo máximo de incêndio

À TSF, Carlos Silva explicou que o vento e os difíceis acessos foram as principais dificuldades dos bombeiros durante a madrugada.

"Neste momento, o incêndio encontra-se ativo com uma progressão mais lenta, não tão preocupante como foi no decorrer da noite. Temos ainda alguns pontos críticos, nomeadamente na frente de incêndio devido ao forte vento que se fez sentir durante a noite e ainda se fazem neste momento", afirmou o comandante, sublinhando que, agora ao início do dia, haverá um "reforço de meios aéreos e terrestres".

O comandante Carlos Silva disse ainda que o fogo não ameaçou habitações. No local, estão nesta altura cerca de 500 operacionais apoiados por 144 veículos.