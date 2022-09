Incêndio no antigo Hotel Turismo da Guarda extinto

O Hotel Turismo na Guarda © Miguel Pereira da Silva /Global Imagens

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira no edifício do antigo Hotel Turismo da Guarda, que está devoluto há vários anos, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local. As chamas foram dominadas e extintas às 12h09.

Segundo a fonte, o alerta para o incêndio, no interior do edifício, "foi dado pelas 11h48, via 112".

De acordo com o CDOS da Guarda, pelas 12h10 estavam mobilizados para o local um total de 19 homens e cinco viaturas dos bombeiros voluntários, da proteção civil municipal e da PSP.

O Hotel Turismo situa-se no centro da Guarda, junto do edifício dos Paços do Concelho.

O edifício do Hotel Turismo da Guarda foi vendido em 2010, pela Câmara Municipal, então liderada pelo autarca socialista Joaquim Valente, ao Turismo de Portugal, por 3,5 milhões de euros, para ser recuperado e transformado em hotel de charme com escola de hotelaria, mas o projeto não saiu do papel e o imóvel está de portas fechadas e a degradar-se.

O hotel, inaugurado na década de 1940, foi a primeira unidade hoteleira da cidade.

O Hotel Turismo da Guarda foi incluído no programa Revive, mas os concursos lançados ficaram desertos.

Notícia atualizada às 14h17