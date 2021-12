Incêndio no Hospital de São João faz um morto e quatro feridos graves

O Hospital de São João, no Porto © João Pedro Santos / Global Imagens

O incêndio que deflagrou este domingo no Hospital de São João, no Porto, causou um morto e feriu outras quatro pessoas, revelou o centro hospitalar em comunicado.

"Temos a registar uma vítima mortal a lamentar e 4 feridos graves. Encontram-se ainda 5 profissionais afetados que estão a receber apoio no serviço de urgência. O hospital encontra-se a prestar informação e apoio psicológico às famílias das vítimas e aos profissionais", pode ler-se na nota.



O incêndio que atingiu, pelas 17h40 deste domingo, o piso 9 do Hospital de São João, no Porto, obrigou à retirada de doentes do local, avançou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS).

Antes, fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto disse à Lusa que havia quatro feridos, dos quais dois estavam em paragem cardiorrespiratória.

A causa do incêndio está por determinar, estando no local, às 19h35, 21 operacionais com sete viaturas. De acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a ocorrência está em fase de conclusão.

*Notícia atualizada às 19h44