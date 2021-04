Incêndio num apartamento em Viseu provoca três desalojados

© Wikimedia Commons

Um incêndio num apartamento de um prédio em Viseu provocou esta madrugada três desalojados. O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) adianta à TSF que 12 pessoas foram retiradas do prédio e cinco, das quais uma era um bebé recém-nascido, foram assistidas no local por inalação de fumo.

O alerta para o incêndio num prédio habitacional na Rua 31 de Janeiro, no centro de Viseu, foi dado pelas 00h34.

Segundo explicou à Lusa o segundo comandante dos Sapadores de Bombeiros de Viseu, Rui Nogueira, o incêndio deflagrou por "causas ainda desconhecidas numa sala/escritório num dos apartamentos de um prédio multifamiliar".

"A rápida intervenção dos bombeiros permitiu evitar uma propagação e danos nas estruturas ainda maiores", acrescentou.

No entanto, as chamas "provocaram danos muito significativos em todo o apartamento, que ficou destruído, com danos nas estruturas e no recheio".

Os três habitantes do apartamento ficaram desalojados e "não terão condições para regressar enquanto não forem efetuadas obras", adiantou Rui Nogueira.

Fonte do CDOS adiantou que no local estiveram 17 operacionais, apoiados por sete veículos dos Sapadores de Bombeiros de Viseu, Voluntários de Viseu, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).