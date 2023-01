Incêndio num prédio em Lisboa faz um ferido grave

© Miguel Laia/TSF

Um incêndio que deflagrou esta segunda-feira num prédio de quatro andares em Lisboa provocou um ferido grave.

De acordo com as autoridades no local, a vítima, com queimaduras em várias partes do corpo, já foi transportada para o hospital.

O incêndio aconteceu no segundo de quatro andares de um prédio na rua Antero de Quental, na freguesia de Arroios. O alerta foi dado pouco antes das 20h00 e por volta das 21h00 já estava em fase de rescaldo.

À TSF, o secretário da Junta de Freguesia de Arroios, João Costa, diz que não se sabe quantas pessoas vivem no prédio e revela que o ferido é um homem de 41 anos.

"Ainda há pessoas no interior do edifício, mas sem problemas nenhuns", explicou o autarca que disse ainda ser "muito difícil" saber qual a causa do incêndio.

João Costa diz que "em princípio" as pessoas retiradas do prédio estão desalojadas, mas afirma que tanto a junta de freguesia como a Câmara de Lisboa estão a trabalhar para arranjar uma solução.