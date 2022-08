Incêndio obriga a evacuação parcial de aldeia em Gouveia

O fogo começou no sábado passado © Miguel Pereira da Silva/Lusa

Por Guilherme de Sousa com Cátia Carmo 11 Agosto, 2022 • 17:44

Uma aldeia de Gouveia foi parcialmente evacuada por precaução devido ao avanço das chamas na Serra da Estrela. É a segunda vez, no espaço de 24 horas, que uma zona habitacional de Figueiró da Serra é evacuada.

"Foram evacuadas duas zonas: um empreendimento turístico na freguesia de Freixo da Serra, que foi evacuado ontem, e a outra é uma comunidade estrangeira com mais de 30 pessoas que moram na encosta. No empreendimento turístico estavam alojadas cerca de 40 pessoas. Neste momento, toda a parte sul de Figueiró da Serra foi atingida pelo fogo. Dentro do limite urbano não tivemos qualquer perda, mas todas as zonas limítrofes do limite urbano foram perdidas", explicou à TSF Maria Guerrinha, presidente da União das Freguesias de Figueiró da Serra e Freixo da Serra.

Em Freixo da Serra, as chamas estão próximas do limite urbano. O fogo começou no sábado passado e continua por controlar. Depois de Covilhã, Manteigas, Gouveia e Guarda está agora em Linhares da Beira, no concelho de Celorico da Beira.

O incêndio que começou no sábado na localidade de Garrocho (Covilhã) e que se estendeu a três municípios do distrito da Guarda (Manteigas, Gouveia e Guarda) mantém-se ativo, apesar de ter tido uma evolução favorável durante a noite.