Incêndio que atingiu em Setúbal faz um morto e dois feridos graves

Um incêndio numa habitação, em Setúbal, provocou este sábado uma vítima mortal e dois feridos graves, sendo um deles menor de idade, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Setúbal.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para o incêndio foi dado às 7:48, numa habitação na rua Baía do Sado, Praias do Sado, em Setúbal.

Contactado pela Lusa, fonte dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, indicou que a vítima mortal é um homem de 66 anos, ao contrário do que foi avançado inicialmente pelo Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Setúbal, que disse tratar-se de um homem de 21 anos.

Os feridos graves, uma mulher e uma menor, de 23 e 11 anos, apresentavam queimaduras devido ao incêndio.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Setúbal a menor foi transportada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e a mulher foi transportada de helicóptero para a Unidade de Queimados de Coimbra.

À Lusa, fonte dos Bombeiros Sapadores de Setúbal explicou que o incêndio acabou por atingir outra moradia que também foi consumida pelas chamas, deixando um casal de idosos desalojado.

"Fomos ativados para uma explosão numa moradia e quando chegámos ao local, o fogo ainda estava ativo. Propagou a outra moradia que também foi consumida pelas chamas. Não há vítimas mas o incêndio deixou um casal, com cerca de 60 anos, desalojado", explicou o adjunto dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, David Domingues.

De acordo com a mesma fonte, "as duas moradias foram totalmente consumidas" pelo incêndio, que "foi extinto às 08:30".

A Polícia Judiciária está no local para investigar as causas do incêndio.

Para o local foram mobilizados 34 operacionais apoiados por dez veículos e um meio aéreo.