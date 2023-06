Ambulância do INEM © Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 21 Junho, 2023 • 09:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um incêndio seguido de explosão registado hoje numa habitação em São Salvador do Campo, Barcelos, provocou uma vítima mortal, disse fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 07:09.

Ainda não são conhecidas as causas da explosão, mas as autoridades admitem que se possa ter tratado de um curto-circuito.

No local, estão os bombeiros de Barcelos e Barcelinhos e o INEM, com 35 operacionais e 12 viaturas.