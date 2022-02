© Gonçalo Villaverde/Global Imagens (arquivo)

Por TSF/Lusa 16 Fevereiro, 2022 • 16:38

Um incêndio seguido de várias explosões em Canas de Senhorim, concelho de Nelas, provocou cinco feridos, quatro elementos dos bombeiros e um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), adiantou à TSF fonte do CDOS de Viseu.

Dois dos bombeiros estão "em estado grave".

A mesma fonte indicou ainda que as explosões ocorreram no interior como no exterior de uma habitação, onde começou o fogo.

O alerta foi dado pouco depois das 15:00. No local, estão 72 operacionais, apoiados por 31 viaturas.