Incêndios continuam a preocupar, Benfica conhece rota na Champions e outros destaques TSF

Na manhã desta segunda-feira, dia em que Portugal sai do estado de contingência e passa a encontrar-se em situação de alerta, a TSF continua a acompanhar ao minuto as ocorrências dos combates a incêndios.

Em Bruxelas, Maria do Céu Antunes está a participar num conselho setorial da União Europeia, no qual admitiu "acrescentar as preocupações ligadas à seca e aos incêndios", para lá dos problemas causados pela guerra na Ucrânia. A ministra da Agricultura admite que a UE pode ter de "eventualmente acrescentar" mais medidas para "mitigar as consequências" para a agricultura.

Os termómetros não baixam no Reino Unido. O país prepara-se para enfrentar dois dias de temperaturas recorde, com os termómetros a rondar os 40 ºC pela primeira vez, obrigando as companhias ferroviárias a cancelar serviços e as escolas a encerrar mais cedo.

No futebol, o Benfica ficou a conhecer o caminho para a disputa da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O sorteio, que decorreu em Nyon, na Suíça, ditou que os encarnados vão defrontar o vencedor da eliminatória entre o Midtjylland e o AEK Larnaca.

Durante a madrugada, duas pessoas morreram esta segunda-feira e três ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de uma explosão provocada por uma fuga de gás num bloco de apartamentos no concelho de Machico, na Madeira.

A crónica falta de enfermeiros continua a condicionar a atividade do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. A Unidade de Cuidados Intensivos tem oito camas e "neste momento, está a funcionar com três camas, porque não há enfermeiros" e, segundo dados a que a TSF teve acesso, no final de Maio, o IPO de Lisboa precisava de 166 enfermeiros, a juntar aos 553 que trabalham na instituição. Se juntarmos a totalidade de profissionais necessários, o défice ascende a 413.

O início do 144.º dia da guerra na Ucrânia ficou marcado pela notícia da detenção e, mais tarde, libertação da jornalista russa que mostrou cartaz contra a guerra na TV. "Estou em casa. Está tudo bem", disse Ovsiannikova, de 44 anos, numa nota publicada no Facebook esta madrugada. "Agora sei que é melhor sair de casa com o meu passaporte e uma carteira", acrescentou. Pode ler o essencial sobre o conflito entre a Rússia e Ucrânia na TSF.