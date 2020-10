Incêndios de 2017. Há pessoas que "continuam a ter necessidade de apoio e de intervenção" psicológica

O psiquiatra explica que há quem já tenha conseguido superar a situação que viveu © Paulo Cunha/Lusa

Passados três anos dos incêndios de outubro de 2017, o diretor de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra indica que "ainda há muitos desses doentes que continuam a ter necessidade de apoio e de intervenção". As pessoas são seguidas pelas Equipas Comunitárias de Saúde Mental do SNS, o que, para Horário Firmino, "é uma grande valia" porque atuam localmente e estão "mais próximas" da população.

O psiquiatra explica que há quem já tenha conseguido superar a situação que viveu e que esteja agora "relativamente estável". No entanto, a pandemia e o confinamento "vieram novamente realçar alguns dos sintomas e algum sofrimento". Isto acontece porque, embora sejam duas situações diferentes, caso ainda haja alguma "evocação negativa, o medo da contaminação pode vir a avivar os acontecimentos traumáticos que estão noutra esfera".

Horário Firmino adianta que há um grupo de pacientes que ainda não conseguiu ultrapassar a situação que viveu, "desenvolvendo aquilo que se chama, em termos gerais, stress pós-traumático", que as pessoas muitas vezes associam a guerra". Neste caso, "o sofrimento surge do medo de voltar a acontecer uma situação do género ou da revivência da própria situação traumática".

Quanto à possibilidade de haver ainda quem precise de apoio, e que não o tenha procurado, Horácio Firmino sublinha que o mais importante é mostrar que há ajuda disponível. "É importante divulgar que existe apoio. Mas deixar também a disponibilidade de as pessoas recorrem a esse apoio e não tanto estarmos a interrogar", alerta. O psiquiatra diz que nem "toda a gente que vivenciou a situação do incendio, ou algum trauma, tem de ter uma sintomatologia, uma psicopatologia do trauma. Depende da pessoa".

O grupo de doentes que já tinha alguma tinha vulnerabilidade antes dos incêndios, corresponde à maioria dos que precisa de medicação crónica e de apoio psicoterapêutico. As pessoas que estiveram em maior risco e que tiveram perda de familiares são as que, maioritariamente, têm stress pós-traumático.