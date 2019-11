Incêndios: "Dispositivo não é flexível" quando meteorologia é mais adversa

Vila de Rei, 20/07/2019 - Incendios em Vila de Rei e Mação causaram 20 feridos, os bombeiros ainda tentam controlar os diversos incêndios. Vitor Silva tenta apagar o incendio que chegava ao seu coral de animais, em Matinzes, Mação (Rui Oliveira/Global Imagens) © Rui Oliveira/Global Imagens

O Observatório entregou a Ferro Rodrigues o relatório sobre a a chamada primeira intervenção no combate aos fogos, que será divulgado esta quinta-feira.

"É a primeira vez que há uma análise conjunta de vários meios afetos à primeira intervenção, sejam eles bombeiros, sapadores florestais e meios aéreos. Todos eles têm a sua génese, o seu dispositivo especial e que ilustra uma certa heterogeneidade do território dos tempos de intervenção e também a necessidade de conjugar os tempos de intervenção com a meteorologia porque o nosso dispositivo não está suficientemente flexível para atuar mais rapidamente quando a meteorologia é mais complexa", explica.

Francisco Rego considera que é na área florestal que residem os maiores problemas, quer no acesso a informação por parte do observatório, quer na resposta que é preciso dar na prevenção e combate aos fogos.

Depois de uma audiência com o presidente da Assembleia da República, em que os membros do Observatório foram recebidos por Ferro Rodrigues, Francisco Rego explicou à TSF que, apesar de a meteorologia ter ajudado à diminuição do número de ocorrências este ano, a prevenção tem sido muito importante.

"A diminuição do número de ocorrências é significativa e não é só a meteorologia, é de facto de comportamentos e maior vigilância e intervenção das autoridades", revelou o responsável, frisando que a "melhoria dos sistemas da qualidade de decisão na proteção civil que têm sido gradualmente melhoradas"-

Francisco Rego admite que "a parte das florestas e da alteração da paisagem florestal é aquela que [se considera] menos conseguida porque a recomendação que fizemos de alteração dos planos regionais de ordenamento florestal que definem as metas para o país nos próximos anos, essa correção não foi feita e continuamos a achar que tem de ser feita".

Já no que toca à mudança de tutela da pasta das florestas (da agricultura para o ministério do Ambiente), Francisco Rego prefere não fazer leituras precipitadas.

"É esperar para ver, as florestas tinham dupla tutela, a da Agricultura e do Ambiente, e o facto de estar na tutela do ambiente parece perfeitamente possível, não me parece que haja nenhuma dificuldade especial", disse, referindo até que, na sua opinião, podia haver um ministério conjunto.