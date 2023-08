Fogos em Castelo Branco e Odemira ainda preocupam Proteção Civil. Espanha vai ajudar

No combate ao incêndio de Castelo Branco estão envolvidos mais de mil operacionais © Miguel Pereira da Silva / GLOBAL IMAGENS

Por TSF com Lusa 06 Agosto, 2023 • 10:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os únicos incêndios florestais significativos ativos na manhã deste domingo são os que atingem o concelho de Castelo Branco e o concelho de Odemira, cujo combate está a correr favoravelmente, informou uma fonte do comando nacional da Proteção Civil.

Durante a manhã deste domingo devem chegar quatro avisões canadair de Espanha para apoiar o combate ao incêndio de Castelo Branco. O pedido, que já tinha sido sinalizado no sábado, foi formalizado ao início desta manhã, revelou à TSF o comandante Paulo Santos, oficial de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

"Esta manhã foi solicitado aos nossos vizinhos espanhóis o apoio com quatro avisões anfíbios canadair, o que se espera que possa acontecer durante a manhã de hoje. As principais dificuldades têm a ver já com a área do incêndio, é uma área estimada já em cerca de seis mil hectares. Um perímetro de dezenas de quilómetros que leva a uma grande dispersão de meios. As condições de vento foram um fator influenciar deste incêndio, bem como a temperatura", contou Paulo Santos.

No mapa de incêndios há ainda outros dois fogos a concentrar as atenções da Proteção Civil.

"Temos também ainda incêndio ativo no concelho de Odemira. É um incêndio que apesar do trabalho intenso durante toda a noite, a fraca recuperação noturna não permitiu a extinção do incêndio na sua totalidade e permanece com pequenos focos de incêndio ativos em zonas de difícil acesso porque durante a manhã dará muito trabalho aos operacionais no terreno. Também no concelho de Leiria, no local do Vale Tacão, um incêndio que deflagrou ontem, que está dominado, mas que durante a noite ainda levou a muitos trabalhos de rescaldo, consolidação e também de trabalho no que diz respeito a alguma reativações que foram sucedendo. Os outros dois incêndios que deflagraram no concelho do Cadaval estão ambos em trabalhos de rescaldo, porém permanecem cerca de 50 operacionais apoiados por 13 veículos", afirmou à TSF o comandante.

Ouça as declarações de Paulo Santos à TSF 00:00 00:00

A fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) precisou que o combate às várias frentes do incêndio em São Teotónio, Odemira, está a correr favoravelmente apesar dos acessos difíceis, estando no terreno 326 operacionais apoiados por 115 veículos e cinco meios aéreos, segundo dados da página da ANEPC na Internet atualizados às 08h45.

No combate ao incêndio de Castelo Branco, que deflagrou na sexta-feira, estão envolvidos 1.139 operacionais, 402 veículos e dois meios aéreos.

No último briefing sobre o incêndio de Castelo Branco, realizado às 20h15 de sábado, o segundo Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Centro, Jody Rato, referiu que o incêndio tinha quatro frentes com bastantes projeções e a estimativa da área ardida estava nos 6.200 hectares.