Incêndios em Leiria cortam estradas, as primeiras imagens do telescópio Webb e outros destaques TSF

Os fogos que lavram na zona de Leiria já levaram ao corte da A1, IC2 e IC8

Todos os distritos de Portugal Continental vão estar na quarta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, à exceção de Viana do Castelo e Faro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os fogos que lavram na zona de Leiria já levaram ao corte da A1, IC2 e IC8. Perante este cenário, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, pediu que não se use fogo. Siga na TSF o ponto de situação dos incêndios em Portugal.

Já foram desvendadas as primeiras imagens a cores captadas pelo telescópio espacial James Webb. Mantidas em segredo absoluto até agora, representam uma visão até agora impossível de conceber: um retrato do passado.

Depois de duas horas de reunião, as autoridades locais e nacionais chegaram a um consenso para que a concentração de motos de Faro se possa realizar. O acampamento será transferido para um "espaço que está urbanizado, em frente à concentração". Para o presidente da câmara, em declarações à TSF, esta não é a solução ideal, mas a possível.

O festival Super Bock Super Rock também vai acontecer, mas num local diferente do inicialmente previsto: a Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa. Luís Montez, diretor da promotora Música no Coração, garantiu que a sua equipa vai já começar a montar tudo para que se mantenham as mesmas datas, o mesmo cartaz e poderem proporcionar uma boa experiência ao público.

Antes de serem conhecidas estas decisões, o primeiro-ministro, António Costa, revelou que há pareceres negativos das autoridades à realização do festival Super Bock Super Rock e da Concentração de Internacional de Motos de Faro nos locais previstos e rejeitou que o Estado tenha de pagar indemnizações caso se verifique a necessidade de cancelar os eventos.

A Direção-Geral da Saúde publicou uma norma em que recomenda a vacina contra a varíola dos macacos a todos os que tiveram contacto próximo com infetados, uma vez que a inoculação pode prevenir ou atenuar a infeção humana pelo vírus.

Na Madeira foi confirmado o segundo caso de infeção por monkeypox. Em comunicado, a Direção Regional de Saúde da Madeira refere que o doente em causa, adulto do género masculino, está a ser acompanhado, tendo sido tomadas todas as medidas indicadas para o controlo da infeção e que a investigação epidemiológica está em curso.

Quanto à Covid-19, a Organização Mundial de Saúde anunciou que decidiu manter a pandemia como emergência de saúde pública de preocupação internacional, na sequência da recomendação feita pelo seu Comité de Emergência.

O resultado preliminar da autópsia feita ao antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos aponta para uma morte por causas naturais, mas defende a necessidade de mais exames.