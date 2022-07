Incêndios em Santarém, Leiria e Vila Real em fase de resolução

© Paulo Cunha/Lusa

Os três incêndios nos distritos de Santarém, Leiria e Vila Real já estão em fase de resolução. Num ponto de situação feito à TSF, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Rodrigo Bertelo, afirma que há três incêndios ativos, "sinalizados como mais significativos", mas que já estão em fase de resolução com os trabalhos a decorrerem "favoravelmente".

Em Ourém, no distrito de Santarém, o incêndio que deflagrou na quinta-feira está em resolução, "apenas com reativações, pontos quentes e trabalhos de consolidação".

Em Vale da Pia, concelho de Pombal, no distrito de Leiria, o fogo que começou na sexta-feira está em "vigilância ativa e consolidação de rescaldo" devido a uma reativação, que ocorreu por volta das 07h20, na localidade de Sarzeda.

A mesma situação acontece em Canedo, concelho de Ribeira de Pena, no distrito de Viana do Castelo. O incêndio que deflagrou no domingo está em "rescaldo e vigilância, com trabalhos a decorrer favoravelmente".

Portugal continental entrou às 00h00 desta segunda-feira em situação de contingência, que deverá terminar às 23h59 de sexta-feira, mas que poderá ser prolongada caso seja necessário.

A declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país, segundo disse, no sábado, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Devido à situação de risco, Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e a Comissão Europeia mobilizou, no domingo, dois aviões espanhóis para combater os incêndios no território português.