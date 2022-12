Incêndios: fora dos apoios do Governo, Abiul espera que visita de Marcelo dê uma ajuda

© Nuno Brites/Global Imagens

À espera de uma visita do Presidente da República, na tarde deste domingo, a freguesia de Abiul, concelho de Pombal, ainda tenta recuperar dos incêndios deste verão. Com prejuízos superiores a seis milhões de euros, Abiul ficou fora dos apoios do Governo, mas o presidente da câmara, Pedro Pimpão, espera que a presença de Marcelo possa ajudar a mudar essa realidade.

A população passou por "momentos muito difíceis", conta à TSF, quando se viu a braços com o fogo em julho. Agora, a visita do chefe de Estado representa um "dia de esperança" para pessoas que "precisam de ver-se apoiadas face aos danos de uma tragédia".

Pedro Pimpão explica por onde vai passar a visita de Marcelo. 00:00 00:00

A visita desta tarde passará "naturalmente por casas de primeira habitação, que foram afetadas totalmente", mas também por "algumas atividades económicas que foram prejudicadas".

"O mais importante é, na presença do Presidente da República, alertar para o facto de esta freguesia de Abiul, e o nosso concelho, não estarem dentro daquilo que são as medidas de apoio que o Estado promoveu a nível nacional", alerta Pedro Pimpão, que quer "sensibilizar" Marcelo para que a população de Abiul "seja também contemplada nos apoios para fazer face às consequências dos incêndios".

Presidente da República vai receber em mãos um relatório de levantamento de danos. 00:00 00:00

Além da visita, o autarca vai também entregar ao Presidente da República, "em mão, um relatório de levantamento de danos" que, só na dimensão agroflorestal, são já "superiores a 5,6 milhões" de euros.

Por agora, o trabalho de recuperação está a ser feito com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas para a "estabilização de linhas de água e recuperação da floresta", mas o que mais preocupa Pedro Pimpão é a "recuperação da atividade económica e de casas de primeira habitação".

A visita do Presidente da República está marcada para as 15h00.