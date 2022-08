"Operação difícil de gerir." Patrícia Gaspar nega descoordenação, mas admite hipótese de falhas

© Miguel Pereira da Silva/Lusa (arquivo)

Autarcas e bombeiros têm-se queixado de descoordenação no combate ao incêndio que lavra desde sábado nos concelhos da Covilhã, Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, mas Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Proteção Civil, nega. No entanto, admite que possam existir falhas por se tratar de uma "operação que é muito difícil de gerir".

"As supostas falhas de que temos ouvido falar não deixam de ser sentidas por aqueles que estão na operação. É uma operação com contornos de enorme complexidade e não posso descartar que, num dado momento, possa haver algo que não tenha corrido conforme expectável. Temos efetivamente uma operação que é muito difícil de gerir, aqui ou em qualquer outro país do mundo. Isso não tem a ver com questões de descoordenação, é preciso perceber a operação", explicou Patrícia Gaspar em entrevista à RTP.

Apesar de este ser, até agora, o maior fogo que o país enfrentou este ano, o Governo não ativou o mecanismo europeu de combate a incêndios, como fez no início do mês de julho. Uma decisão que Patrícia Gaspar justifica com a facilidade de mobilização de meios, inclusive a ajuda de um Canadair espanhol.

"Não considerámos necessário, para já, ativar o mecanismo europeu. É importante ir mantendo sempre esta monitorização, sendo certo que nada está excluído. Portugal ativou várias vezes no passado e não temos nenhum problema com isso", argumentou a secretária de Estado.

A responsável da Proteção Civil lembrou também que o incêndio lavra num local praticamente sem acessos e em vias muito sinuosas.

"Nem nas noites temos tido grandes janelas de oportunidade por via do local onde este incêndio está a lavrar. As temperaturas não têm descido como é expectável", acrescentou.