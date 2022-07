Incêndios provocam 17 feridos ligeiros. Fogo em Ourém "preocupa" e há casas sob "ameaça"

© Lusa

Os incêndios florestais ativos nesta altura no território nacional provocaram esta sexta-feira 17 feridos ligeiros, sendo que 15 são operacionais e dois civis. A informação foi revelada pelo comandante Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, num ponto de situação feito às 19h00. O responsável revelou que o momento de maior relevo foi um "capotamento de um veículo dos Bombeiros Voluntários de Leiria", do qual resultaram três feridos ligeiros.

O comandante André Fernandes explicou aos jornalistas que há dois incêndios que estão ativos há mais de 24 horas. É o de Carrazeda de Ansiães e de Ourém. Este último, no centro do país, é o que mais preocupa os agentes de Proteção Civil. "Causa maior preocupação até porque se desenvolve num interface urbano rural com algumas das habitações a sofrerem algum grau de ameaça", disse o comandante nacional, sublinhando que "não houve registo de danos", mas "pontualmente" já foram realizadas "evacuações por precaução".

No combate às chamas em Ourém estão mais de 612 operacionais, 180 veículos apoiados por cinco meios aéreos. Este incêndio já consumiu quase 1200 hectares de floresta. O comandante André Fernandes refere ainda que foram reforçados os meios operacionais no terreno.

O comandante nacional de emergência e proteção civil alerta que as condições meteorológicas previstas para as próximas horas e dias são idênticas às desta sexta-feira, com temperaturas na ordem dos 40 ºC, com ventos de leste a soprarem a 45 km/hora, potenciando a "propagação rápida" de incêndios rurais.