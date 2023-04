"Incentiva o genocídio." Associação de Ucranianos prepara carta e protesto contra Lula

O Presidente do Brasil, Lula da Silva © Andre Borges/EPA

Por Nuno Domingues com Cátia Carmo 17 Abril, 2023 • 09:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os ucranianos na Europa vão protestar contra as declarações de Lula da Silva. A posição conjunta está a ser preparada pela Associação dos Ucranianos em Portugal através de uma declaração que será entregue ao Presidente brasileiro quando Lula estiver em Lisboa.

O presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, anunciou na TSF o protesto que está a ser ultimado.

"Sabemos que Lula vem cá no dia 25 de Abril e vamos preparar uma declaração da nossa comunidade porque as declarações de Lula não apoiam o final da guerra. Incentiva a continuação do genocídio contra os ucranianos. O nosso protesto vai ser mesmo contra as declarações de Lula sobre a Ucrânia", explicou à TSF Pavlo Sadokha.

Ouça as declarações do presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal à TSF 00:00 00:00

O responsável acusa Lula da Silva de querer benefícios a custo da vida dos ucranianos e confessa tristeza.

"O Brasil é um grande país, uma grande potência económica, claro que a Ucrânia precisava também do apoio destes países. Precisamos do apoio de todos os países que declaram que são democráticos. Sabemos que ontem a comunidade ucraniana no Brasil disse também estar triste por estas declarações do Presidente em que votaram. Alguns acham que o Presidente Lula quer alguns benefícios para o Brasil a custo da vida dos ucranianos e isso é muito triste", acrescentou o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal.

Lula da Silva chega a Portugal no próximo fim de semana depois de ter acusado a Europa e os EUA de prolongarem o conflito na Ucrânia.

A presença no Parlamento do Presidente do Brasil - que visita Portugal entre 22 e 25 de abril - tem estado envolta em polémica desde que, em fevereiro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, falou explicitamente num discurso de Lula da Silva na sessão solene da Revolução de Abril na Assembleia da República, assinalando o seu caráter inédito, o que mereceu a oposição de PSD, IL e Chega.



O Parlamento acabou por decidir que, em vez de uma intervenção do Presidente do Brasil na sessão solene anual comemorativa, realizará, no mesmo dia, uma sessão de boas-vindas à parte durante a visita de Estado de Lula da Silva a Portugal.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA