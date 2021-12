Incerteza sobre vacinação de crianças é "incompreensível". Nota técnica da DGS "é esclarecedora"

Os representantes dos educadores esperam que a vacinação das crianças entre os cinco e 11 anos aconteça até ao início do segundo período letivo. Jorge Ascensão está "confiante" no que toca aos efeitos benéficos da vacina nesta faixa etária, lembrando que o isolamento profilático tem "efeitos muito negativos". O tema esteve em debate no Fórum TSF.