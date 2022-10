Incompatibilidades em debate no Parlamento, combate à pobreza em Portugal e outros destaques TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A manhã informativa da TSF desta sexta-feira fica marcada pela interpelação do Chega "sobre os sucessivos casos de alegadas incompatibilidades e conflitos de interesses que envolvem vários ministros". André Ventura abriu o debate na Assembleia da República com críticas aos restantes partidos, acusando-os de terem desvalorizado a questão das incompatibilidades no Governo.​​​​

A lei das incompatibilidades também esteve em debate no Fórum TSF.

Na entrevista Em Alta Voz da TSF e do Diário de Notícias, Gonçalo Matias, presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação Francisco Manuel dos Santos, acredita que só com um pacto entre partidos é possível travar o défice demográfico em Portugal e que criar mais riqueza é fundamental para eliminar a pobreza.

Na Ucrânia, administração pró-russa de Kherson acusou as tropas ucranianas de matar quatro pessoas e ferir dez num bombardeamento da ponte Antonovsky.

Já as autoridades ucranianas dizem que pelo menos 429 crianças morreram na Ucrânia desde o início da invasão russa e mais de 800 ficaram feridas.

Destaque também para Harry Potter que vai aparecer numa coleção de moedas no Reino Unido no âmbito das comemorações do 25.º aniversário do lançamento do primeiro livro da saga escrita por J.K. Rowling.

Ainda no Reino Unido, milhares de anos depois, nasceu a primeira cria de um bisonte selvagem na sequência de uma gravidez inesperada.

Esta sexta-feira é dia de Clássico. FC Porto e Benfica chegam à décima jornada com três pontos a distanciar ambas as equipas. Em caso de vitória, os dragões assumem a liderança, mas, no caso das águias, se vencerem, podem distanciar-se ainda mais no primeiro lugar da I Liga. O encontro entre as águias e os dragões acontece a partir das 20h15 e tem relato na TSF.