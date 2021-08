A "independência" dos taliban, a transferência de Ronaldo e outros destaques da TSF

© AFP

31 Agosto, 2021 • 11:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os bancos portugueses consideram que não parece existir fundamento para "uma ansiedade social generalizada" à volta do fim das moratórias no crédito à habitação. A informação é avançada numa declaração enviada à TSF, a Associação Portuguesa de Bancos (APB). Os bancos garantem que estão a avaliar caso a caso para encontrar soluções.

Foram vacinados, no último fim de semana, 86 mil jovens dos 12 aos 17 anos. De acordo com a task force para a vacinação contra a Covid-19, perfaz, dos últimos três fins de semana, um total de 75% de vacinados nesta faixa etária.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

"Independência total". Os taliban proclamaram esta terça-feira "independência total" do Afeganistão, depois de os últimos soldados dos Estados Unidos da América (EUA) terem deixado o país, após 20 anos de presença das forças norte-americanas em território afegão. No mesmo plano, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken revelou esta terça-feira que permanecem no Afeganistão menos de 200 norte-americanos que querem abandonar o país e que os EUA vão continuar a tentar retirá-los.

A comunidade internacional deve ajudar taliban? Os ministros europeus do Interior querem definir uma estratégia comum para evitar uma nova crise migratória, como a que aconteceu em 2015, quando a guerra na Síria foi agravada e mais de um milhão de refugiados e migrantes rumaram à Europa. É este o objetivo da reunião desta terça-feira, em Bruxelas, mas, na agenda, fixa-se ainda a preocupação com a nova realidade do Afeganistão, que pode representar novas ameaças à segurança.

O Produto Interno Bruto (PIB) português registou um crescimento de 4,9% no segundo trimestre face ao primeiro e de 15,5% face ao mesmo período do ano passado, confirmou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"É tudo por dinheiro." Rúben Semedo reclamou esta manhã inocência perante as acusações de violação de uma jovem de 17 anos e gritou à saída do tribunal em Atenas, na Grécia, que todo este processo aconteceu "por dinheiro".

A Juventus confirmou esta manhã, no último dia de mercado aberto, o acordo com o Manchester United para a transferência de Cristiano Ronaldo por dois anos, mais um de opção. O clube emitiu um comunicado a revelar que a transferência de Ronaldo foi feita por 15 milhões de euros, a pagar em cinco anos, mais oito milhões por objetivos.