Índice de transmissão da Covid-19 começou a disparar logo a 26 de dezembro

O aumento do índice de transmissão da Covid-19 (também conhecido como Rt) começou a 26 de dezembro. A conclusão é do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

O novo balanço semanal do INSA, que ainda nem inclui os números recorde dos últimos três dias - próximos dos 10 mil casos diários - revela, mesmo assim, aquilo que é identificado como um "aumento acentuado" deste índice em poucos dias, passando de 0,98 a 25 de dezembro para 1,19 a 30 de dezembro - último dia avaliado neste relatório.

O Rt esteve acima de 1 durante 107 dias, desde o início de agosto até meio de novembro, altura em que começou a descer até chegar abaixo dessa barreira, "numa fase de decréscimo sustentada da incidência de infeção por SARS-CoV-2".

Recorde-se que quando esse índice está acima de 1 isso significa que os números diários de contágios estão a aumentar porque uma pessoa com o vírus infeta, em média, mais do que uma pessoa.

O Rt nacional registado agora pelo INSA (1,19) significa que cada 100 infetados com covid estão a contagiar outras 119 pessoas.

Em apenas seis dias, logo a seguir ao Natal, o índice passou de 0,98 para 1,19 o que, num aumento de 21,4%.

Os números do INSA também revelam que todas as regiões do país têm o Rt claramente acima de 1, com destaque para o Alentejo (1,29), Açores e Algarve (ambos com 1,24).

Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Madeira registam 1,21 e o Norte, que nos últimos dois meses tinha sido o epicentro da pandemia, fica-se pelos 1,15.

