Índice de transmissibilidade da Covid-19 desce para 0,95 em Portugal

Portugal cessou o estado de alerta no dia 1 de outubro (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Por Lusa 12 Janeiro, 2023 • 14:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus que provoca a Covid-19 baixou para 0,95 em Portugal, com uma média de 343 casos diários de infeção, segundo dados do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA).

O relatório semanal do INSA sobre a evolução da Covid-19 revela que a média do Rt, que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus, baixou de 0,98 para 0,95 a nível nacional, podendo o seu verdadeiro valor estar entre 0,93 e 0,96 com uma confiança de 95%.

A região do Algarve, os Açores e a Madeira apresentam um índice de transmissibilidade acima do limiar de 1,14, com 1,42 e 1,42, respetivamente, indicam os dados do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge relativos ao período entre os dias 2 e 6 de dezembro.

Segundo o relatório, a região Norte regista um valor médio de Rt de 0,89, o Centro 0,91, Lisboa e Vale do Tejo de 0,96, e o Alentejo 1,14.

"No comparativo Europeu, Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 20 a 59,9 casos por 100.000 habitantes e Rt inferior a 1, ou seja, taxa de notificação reduzida e com tendência decrescente", sublinha o relatório.

Desde 2 de março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, até 6 de janeiro deste ano, estima-se que tenham ocorrido em Portugal 5.561.022 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Com a cessação do estado de alerta no dia 1 de outubro, e consequente alteração das regras de testagem, o INSA refere que verificou uma descida acentuada na incidência e valor do Rt que podem não corresponder a decréscimos reais.