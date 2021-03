Índice de transmissibilidade sobe para 0,91 em Portugal. Incidência de novos casos desce

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.805 mortes associadas à Covid-19 e 818.787 casos de infeção © Paulo Spranger/Global Imagens

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavirus em Portugal subiu esta quarta-feira para 0,91 e a incidência desceu para 77,6 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Rt de 0,91 é igual em todo o território português, continente e ilhas.

Já no que respeita à incidência, os dados revelam que esta situa-se nos 67,7 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente.

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

No último boletim, em 22 de março, Portugal registava uma incidência de 81,3 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes e um índice de transmissibilidade (Rt) de 0,89.

Quando analisado apenas o território de Portugal continental a incidência situava-se nos 70,3 casos por 100.000 habitantes e o Rt em 0,88.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento iniciado em 15 de março.

Em 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.

Portugal registou hoje 11 mortes relacionadas com a Covid-19 e 575 novos casos de infeção com o coronavírus, valores que se têm mantido estáveis desde o início de março, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 712 doentes (menos 31 do que na terça-feira), o número mais baixo desde 05 de outubro, dia em que estavam internadas 701 pessoas.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 155 doentes (menos quatro em relação a terça-feira), o valor mais baixo desde 18 outubro, dia em que Portugal tinha também 155 casos nestas unidades.

Os dados indicam ainda que 752 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 769.838 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 32.144 contabilizados hoje, menos 188.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.805 mortes associadas à Covid-19 e 818.787 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 14.898 contactos, menos 20 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.391.551 pessoas vacinadas contra a Covid-19: 934.295 com a primeira dose e 457.256 com a segunda dose.

Das 11 mortes registadas nas últimas 24 horas, seis ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, uma na região Norte e quatro na região Centro.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.735.411 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

