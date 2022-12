Indisponível para novo mandato, Graça Freitas está de saída da DGS

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, está de saída do cargo após ter pedido para que o seu mandato, que termina a 31 de dezembro, não seja renovado, avança o Observador e confirmou a TSF junto de fonte da Direção-Geral da Saúde.

Graça Freitas já comunicou ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a indisponibilidade para cumprir novo mandato, mas aceitou ficar no cargo até que seja encontrado um sucessor.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, o ministério liderado por Manuel Pizarro agradeceu "a disponibilidade demonstrada pela diretora-geral da Saúde no término do seu mandato e todo o empenho e dedicação na liderança da Direção-Geral da Saúde ao longo dos últimos anos, de um modo especial na resposta à pandemia, a maior crise global de saúde pública do último século".

A designação do futuro titular do cargo de Diretor-Geral da Saúde seguirá a tramitação legal, em obediência às regras de recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção superior da Administração Pública, adianta o ministério.

"A escolha será naturalmente efetuada dentro de um perfil que se enquadre no quadro das competências da DGS, onde sempre estiveram presentes as responsabilidades da Autoridade de Saúde Nacional na resposta a emergências sanitárias e de saúde pública", lê-se na resposta.

*Com Lusa

Notícia atualizada às 22h10