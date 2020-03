Indústria de calçado produz máscaras e viseiras

O responsável da APICCAPS afirma que as máscaras e as viseiras estão de acordo com as normas exigidas. © DR

Por António Pinto Rodrigues 27 Março, 2020 • 20:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A indústria do calçado está a virar-se para as máscaras e viseiras. A Associação Portuguesa de Calçado (APICCAPS), responsável pela iniciativa, vai doar todo o material produzido a instituições e hospitais da região de Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Felgueiras. Esta iniciativa surgiu de forma espontânea.

"Foi um movimento espontâneo de algumas empresas, umas da zona de São João da Madeira, Oliveira de Azeméis e outras da zona de Felgueiras, que resolveram produzir um conjunto de equipamentos que estão a fazer falta", explicou Paulo Gonçalves, diretor de comunicação da APICCAPS.

O responsável afirma que as máscaras e as viseiras estão de acordo com as normas exigidas.

Ouça a peça de António Pinto Rodrigues 00:00 00:00

"O que a APICCAPS fez desde o primeiro momento foi coordenar todo este trabalho prestando as informações técnicas necessárias para que, quer as máscaras quer as viseiras, sejam produzidas com o máximo rigor e correspondendo a todas as normas que existem", contou o diretor de comunicação da associação.

Vinte empresas já estão a produzir diariamente perto de 15 mil máscaras e viseiras. O material vai ser doado às instituições vizinhas das fábricas de calçado.

"Nomeadamente os centros hospitalares de Santa Maria da Feira e de Felgueiras que nos foram manifestando vários tipos de limitações. Serão esses, em primeiro lugar, que procuramos acudir, mas estamos a procurar fazer também um levantamento de um de outras instituições", acrescentou Paulo Gonçalves.