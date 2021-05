INE prolonga entrega dos Censos pela internet até 31 de maio

No site do INE já se lê que vai ser possível entregar os Censos pela internet até 31 de maio © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

O Instituto Nacional de Estatística (INE) prolongou o prazo de entrega dos Censos 2021 pela internet até 31 de maio para quem não entregou o inquérito dentro do prazo preferencial, que acabou na segunda-feira.

"Até ao final do mês, os alojamentos que ainda não responderam vão receber um aviso de contacto ou a visita do recenseador a lembrar a necessidade de resposta aos Censos", pode ler-se no comunicado.

Agora, no site do INE já se lê que vai ser possível entregar os Censos pela internet até 31 de maio. O alargamento do prazo surge depois de vários cidadãos se queixarem de não conseguirem entregar o inquérito através da plataforma.