"Não há evidência de que os dados tenham sido comprometidos." INEM alvo de ciberataque

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) revelou que foi, esta quinta-feira, alvo de um ataque informático mas garante que foram "prontamente ativados os protocolos de segurança" e implementadas "medidas de resposta necessárias".

Devido à imediata reação, o serviço de emergência médica pré-hospitalar não ficou comprometido com o ciberataque.

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e a Polícia Judiciária foram notificados "de imediato".

"Até à data, não existe evidência de que os dados tenham sido comprometidos. O INEM continuará a supervisionar as suas redes informáticas em permanente contacto com as entidades competentes, com as quais trabalha em estreita e permanente articulação", acrescenta o INEM na mesma nota.