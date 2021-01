INEM e Proteção Civil instalam tendas para pré-triagem no Hospital Garcia de Orta

© Lusa

O INEM e a Proteção Civil instalaram esta tarde várias tendas no Hospital Garcia de Orta para fazer a pré-triagem dos doentes. O objetivo é aliviar a pressão junto da urgência, numa altura em que a unidade hospitalar tem sofrido elevada pressão por causa da Covid-19.

Em declarações à SIC, o diretor clínico do hospital, Nuno Marques, confirmou que nas últimas horas 26 ambulâncias estavam à espera nas urgências, com doentes a aguardar o internamento.

"Temos 245 doentes internados, 27 dos quais em cuidados intensivos. O grande dificuldade, apesar de todo o investimento que temos feito da criação de enfermarias contentorizadas no exterior do edifício, a pressão assistencial como é muita, rapidamente as vagas ficam esgotadas", revelou o diretor clínico do hospital localizado em Almada, sublinhando que apesar das dificuldade unidade continua a trabalhar em rede com outros hospitais.

Durante a tarde, o conselho de administração do Hospital Garcia de Orta fez um apelo à população para que, em caso de necessidade, contactasse o centro de saúde, em vez de se deslocar ao hospital.