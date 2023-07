Infarmed alarga lista de medicamentos com exportação suspensa para 139

© Gonçalo Villaverde/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 06 Julho, 2023 • 10:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A lista de medicamentos com exportação suspensa em julho foi alargada a 139 fármacos, mais 37,6%, relativamente ao mês anterior, segundo uma circular informativa do Infarmed que entra esta quinta-feira em vigor.

A circular informativa da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) atualiza os medicamentos que estão com a exportação temporariamente suspensa, uma lista que abrange todos os fármacos críticos que estiveram em rutura de 'stock' no mês de maio, bem como os medicamentos que estejam a ser abastecidos ao abrigo de autorização de utilização excecional.

A lista integra 139 apresentações de medicamentos de várias categorias e substâncias ativas - mais 38 do que na lista de junho -, entre os quais medicamentos para o tratamento do herpes, da asma, de alergias, antibacterianos, ansiolíticos e as vacinas contra a encefalite japonesa e as hepatites A e B.

Segundo o Infarmed, esta proibição destina-se a assegurar o abastecimento do mercado nacional após a ocorrência de uma rutura e aplica-se a todos os intervenientes do circuito, incluindo fabricantes.

A circular ressalva que "esta proibição se aplica aos medicamentos incluídos na lista e não a medicamentos fabricados para exportação".

O Infarmed integra a rede europeia de pontos de contacto das autoridades nacionais competentes, da Agência Europeia de Medicamentos (EMA na sigla em inglês) e da Comissão Europeia que, desde abril de 2019, é utilizada para a partilha de informação sobre ruturas de abastecimento e questões de disponibilidade de medicamentos autorizados na União Europeia.