Infarmed lança portal no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia

O Infarmed lança esta segunda-feira um portal no âmbito da participação que tem na presidência portuguesa da União Europeia e, desde logo, o presidente do regulador do medicamento, Rui Ivo, traça na TSF o grande objetivo que tem para o final deste semestre: a apresentação de metas concretas para um acesso mais equitativo e sustentável aos medicamentos em toda a União.

"Na legislação do medicamento para que os medicamentos devam estar disponíveis em todos os estados-membros da União e que não haja situações em que há medicamentos que apenas estão disponíveis em determinados países, que possam haver até a definição de uma lista de medicamentos essenciais que deverão ter um conjunto de tratamento próprio para que não haja dificuldades na sua disponibilidade, questões que podem passar pela partilha de informação a nível dos aspetos mais do acesso, dos custos", adianta.

Ao longo da presidência portuguesa da UE, o Infarmed tem em mãos a liderança de mais de 20 reuniões com o objetivo de apresentar ao Conselho, em junho, propostas concretas que possibilitem uma maior harmonização do acesso a medicamentos e dispositivos médicos no bloco europeu.