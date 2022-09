Infarmed manda retirar do mercado produtos para coloração do cabelo da marca Cien

Dois dos produtos retirados do mercado

A autoridade nacional do medicamento (Infarmed) ordenou esta sexta-feira a retirada do mercado de produtos cosméticos da marca Cien, comercializados pela empresa Lidl, por conterem uma substância proibida.

Os produtos em causa são para a coloração do cabelo, nomeadamente para "Cabelo escuro", "Preto", "Chocolate Brasil", "Castanho Noz", "Loiro platinado", "Loiro Caramelo Luminoso", "Loiro Sahara", "Loiro Dourado" e "Loiro Glam Shine", precisa o Infarmed numa circular informativa publicada no seu 'site'.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde refere que, no âmbito de uma ação de fiscalização, constatou "a existência no mercado nacional de produtos cosméticos da marca Cien, cujo distribuidor é a empresa Lidl & Cia, que continham na sua composição o ingrediente Butylphenyl methylpropional".

O Infarmed lembra que desde o dia 1 de março não podem ser comercializados nem disponibilizados ao consumidor produtos cosméticos que tenham na sua composição 'butylphenyl methylpropional ou piritiona de zinco', substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução.

Na circular, a autoridade do medicamento avisa as entidades que disponham destes produtos que não os podem disponibilizar e apela aos consumidores para que não utilizem estes produtos.