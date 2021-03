Infarmed não altera recomendações sobre a vacina da AstraZeneca

© André Rolo/Global Imagens

Por TSF 11 Março, 2021 • 17:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Infarmed considera que os benefícios da utilização da vacina da AstraZeneca mantêm-se superiores ao risco e, por isso, não vai alterar as recomendações feitas. Num comunicado divulgado esta quinta-feira, o Infarmed cita a posição da Agência Europeia do Medicamento que afirma que não existem provas de um aumento do risco de coagulação do sangue nas pessoas vacinadas com a AstraZeneca.

A EMA garante que as informações disponíveis indicam que o número de tromboembolias em pessoas vacinadas não é superior ao observado no resto da população.

Esta manhã, a Dinamarca suspendeu o uso da vacina AstraZeneca depois de terem sido reportados efeitos secundários que causaram uma morte.

As autoridades de Copenhaga admitem não ter informações suficientes que liguem claramente a vacina à coagulação do sangue e isso avançaram com a suspensão apenas por precaução.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19