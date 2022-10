Infarmed suspende comercialização de três tipos de máscaras cirúrgicas

© Photo by Mika Baumeister on Unsplash

O Infarmed suspendeu esta quinta-feira a comercialização e determinou a recolha do mercado de três tipos de máscara cirúrgica, do fabricante nacional PT Mills, por não existir prova de cumprimento dos requisitos legais aplicáveis a nível europeu.

"Foi identificada a colocação no mercado nacional dos dispositivos médicos: máscara cirúrgica tipo I, marca MM4M, ref.ª MMPA1320000099.B; máscara cirúrgica tipo II, marca MM4M, ref.ª MMPA1320000099.B; máscara cirúrgica tipo IIR, marca MM4M, ref.ªs MMPA132R000099.0 e MMPA132R000099.B, do fabricante nacional PT Mills Lda., ostentando marcação CE indevida, por não existir evidência de cumprimento dos requisitos legais aplicáveis a nível europeu, designadamente no que respeita à documentação técnica face ao estabelecido", refere a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) numa circular informativa divulgada na página da Internet.

O Infarmed determinou a imediata suspensão da comercialização e recolha do mercado nacional daquelas máscaras cirúrgicas.

O Infarmed refere ainda que as entidades que eventualmente disponham de unidades deste dispositivo médico não as devem utilizar e devem entrar em contacto com o fabricante.