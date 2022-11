Infarmed suspende comercialização dos cosméticos da marca Manubela

© Gonçalo Villaverde / Global Imagens

O Infarmed ordenou, esta segunda-feira, a suspensão imediata da comercialização de todos os produtos cosméticos da marca Manubela, da empresária Anabela Pereira, conhecida por ser cabeleireira de várias figuras públicas. Para a Autoridade do Medicamento, os produtos "não cumpriam com vários requisitos" de um regulamento europeu e violavam requisitos de um decreto-lei aprovado em 2008.

"Apesar de a pessoa responsável Manubela Beauty Store Unipessoal ter informado que já iniciou a adoção de medidas necessárias para a correção das não conformidades verificadas, os produtos cosméticos da marca MANUBELA não devem ser colocados no mercado, comercializados ou utilizados. Assim, o Infarmed determina o seguinte: as entidades que disponham destes produtos não os devem disponibilizar. Para obter informações adicionais, devem contactar a empresa Manubela Beauty Store Unipessoal. Lda; Os consumidores que possuam estes produtos não os devem utilizar", pode ler-se no comunicado divulgado no site do Infarmed.

A proprietária da marca recorreu às redes sociais para descansar os clientes e garantir que a marca é "de prestígio".

"Quando crescemos existem sempre coisas menos boas e no mês de julho recebemos uma denúncia a um produto que até já tínhamos retirado do mercado, que era o sérum de louros perfeitos, e houve um aviso do Infarmed que dizia que todos os produtos que tivessem aquele ingrediente tinham de ser retirados do mercado. Alguém fez uma denúncia ao Infarmed e agora vamos entrar num processo que tem de ser cumprido porque quero estar bem no mercado. Os produtos são ótimos, excelentes, dou-vos a minha palavra. Não estou aqui para enganar absolutamente ninguém, mas neste mundo de cão temos de lidar com o bem e com o mal", acrescentou a proprietária do Manubela Cabeleireiros.