Infeções por mpox sobem em Portugal. Eis as recomendações para quem pode tomar a vacina

© Karen Ducey/Getty Images/AFP (arquivo)

Por Filipe Santa-Bárbara com Carolina Quaresma 12 Agosto, 2023 • 15:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal registou mais casos de mpox do que toda a Europa no mês passado. Enquanto a Europa não tem um registo significativo de novas infeções por esta doença, que antes era conhecida como varíola dos macacos, Portugal é a exceção. O jornal Público escreve que Portugal teve mais casos do que o resto do continente europeu somado: são 40 pessoas infetadas entre os 65 casos confirmados na Europa entre 10 de julho e 6 de agosto.

Em declarações ao Público, o responsável do Gabinete Europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que ninguém devia ficar surpreendido já que o vírus mpox ainda está a circular na Europa e "sempre houve a hipótese de vermos uma reemergência de casos durante a primavera e o verão".

Apesar de a incidência estar novamente a subir, há formas de prevenir a infeção por mpox, nomeadamente através da vacina. À TSF, o coordenador do centro Checkpoint LX, Luís Veríssimo, explica quem é elegível para este tratamento preventivo.

"Pessoas com 18 ou mais anos de idade nas seguintes situações: homens que têm sexo com homens, com múltiplos parceiros sexuais, com diagnóstico de infeção sexualmente transmissível recente nos últimos seis meses ou histórico de práticas sexuais com uso de substâncias psicoativas, pessoas envolvidas em sexo comercial, com história de práticas sexuais em grupo, funcionários e utilizadores de espaços onde se verifiquem práticas de sexo em grupo ou sexo anónimo, pessoas com parceiros sexuais anónimos, pessoas em programa de pré-exposição para o VIH e profissionais de saúde com contacto direto e continuado com pessoas com infeção por vírus", afirma Luís Veríssimo.

Luís Veríssimo explica à TSF quem é elegível para a vacina contra a mpox 00:00 00:00

Com a atualização recente da norma da DGS, Luís Veríssimo explica que quem é elegível pode agora autopropor-se à vacina.

"Atualmente, as pessoas podem fazer a vacina contra mpox por autoproposta, não havendo a necessidade de declaração de elegibilidade ou de receita médica. As pessoas podem dirigir-se aos centros de vacinação da DGS", sublinha.

O Checkpoint LX, um centro de base comunitária do GAT, é dirigido a homens que têm relações sexuais com homens e faz rastreios anónimos a infeções sexualmente transmissíveis.

Este centro tem também uma linha destinada à mpox que funciona nos dias úteis das 12h às 16h através do 911050019.