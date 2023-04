Reembolsos de IRS começam a chegar às contas, Guterres na mira do Pentágono e outros destaques TSF

António Guterres © José Sena Goulão/EPA

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou, esta quinta-feira, que a taxa de inflação abrandou para os 7,4% em março, tal como indicavam as estimativas rápidas.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos acredita que o secretário-geral das Nações Unidas mostrou demasiada abertura para acomodar interesses russos no acordo do Mar Negro - assinado entre Kiev e Moscovo, e intermediado pelas Nações Unidas e Turquia, para desbloquear a exportação de cereais ucranianos e de fertilizantes russos.

Os documentos secretos do Pentágono terão sido divulgados por um homem que trabalha numa base militar norte-americana, noticia o Washington Post. O jornal conseguiu falar com membros do grupo na plataforma Discord onde as centenas de documentos com informação sensível e confidencial foram partilhados.

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior vai avaliar a resposta dada pelas universidades portuguesas aos casos de assédio sexual. De acordo com o Jornal de Notícias, será feita uma "avaliação institucional" com um capítulo dedicado à "integridade académica" onde serão analisados os problemas de assédio, igualdade de género e de inclusão de pessoas desfavorecidas.

Os reembolsos do IRS começam, esta quinta-feira, a chegar à conta dos contribuintes. De acordo com o Ministério das Finanças, a Autoridade Tributária e Aduaneira já liquidou as primeiras declarações de IRS entregues e processou os primeiros reembolsos.

A Agência Espacial Europeia lança, esta quinta-feira, a missão Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) para estudar as luas geladas de Júpiter. O lançamento está previsto para as 13h15 (hora portuguesa), a partir do Centro Espacial de Kourou, no território ultramarino da Guiana Francesa.