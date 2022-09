Inflação bate recorde de 30 anos, Famalicão suspende treinador e outros destaques TSF

Uma banca de fruta no Mercado municipal de Viseu, em Viseu, 24 de setembro de 2022. PAULO NOVAIS/LUSA © LUSA

A taxa de inflação subiu para o valor mais elevado em 30 anos: 9,3% em setembro, face aos 8,9% registados em agosto, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta manhã pelo Instituo Nacional de Estatística.

Em toda a zona euro, a taxa de inflação anual atingiu, em setembro, os 10,0%, face aos 9,1% de agosto. O setor da energia é o que apresenta a taxa mais elevada.

Os ministros da União Europeia com a pasta da Energia acordaram cortes no consumo de energia nas horas de ponta, bem como um imposto sobre os lucros inesperados das empresas do setor energético.

Um estudo divulgado esta manhã revela que o mecanismo ibérico que fixou um teto no preço do gás para produção de eletricidade tornou em média 24,6% mais barata a designada tarifa regulada da luz em Espanha.

Os aumentos de preços do gás natural e da eletricidade para os clientes domésticos, no mercado regulado e no liberalizado, entram em vigor no sábado, o que, em alguns casos, vai pesar quase mais 40 euros na fatura mensal.

O Famalicão suspendeu o treinador Miguel Afonso após as denúncias de assédio sexual por parte de várias jogadoras da equipa de futebol feminino do Rio Ave.

A maioria absoluta do PS cumpre, esta sexta-feira, seis meses no Governo. Entre a demissão na pasta da Saúde e a desautorização do ministro das Infraestruturas, sobre o aeroporto, passando por várias outras polémicas no meio de uma guerra, de uma crise energética e de uma inflação galopante, é pouco tempo para tantas ocorrências. Recordamos tudo aqui:

Para o antigo Presidente da República, Cavaco Silva, num balanço dos seis meses de governação socialista, manter o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, em funções demonstra "falta de força política" por parte do primeiro-ministro.

Terão sido manifestamente exageradas as sucessivas notícias que deram conta da morte da Europa? Carlos Gaspar, investigador de ciência política e relações internacionais, professor no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, é o convidado desta semana do programa Em Alta Voz.

Sobre a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, defende que é uma "derrota da estratégia" do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "que fez tudo para que não acontecesse".

O Presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu a independência das regiões ucranianas de Kherson e Zaporijia, no sul da Ucrânia, um passo antes da anexação destes territórios pela Rússia, que deverá acontecer ainda esta tarde.

O Conselho de Segurança da ONU irá votar esta sexta-feira uma resolução a condenar os referendos realizados em quatro regiões ucranianas, que abriram caminho à anexação destes territórios pela Rússia.

Um ataque russo a um comboio humanitário na cidade de Zaporijia causou a morte de 23 pessoas e feriu 28. O objetivo seria viajar para território ocupado pela Rússia para resgatar familiares e depois levá-los para local seguro.

O ator Bruce Willis vendeu os seus direitos de imagem a uma agência publicitária a especializada em vídeos manipulados através de inteligência artificial conhecidos como de deepfake. Agora surge num anúncio publicitário de uma empresa de telecomunicações russa.