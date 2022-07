Inflação com novo máximo, Abrunhosa em entrevista e outros destaques TSF

Pedro Abrunhosa © Igor Martins/Global Imagens

O Instituto Nacional de Estatística divulgou esta manhã a primeira estimativa rápida sobre taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor e o Produto Interno Bruto.

A inflação terá aumentado para 9,1% em julho, face aos 8,7% de junho (o valor mais alto desde novembro de 1992), enquanto o crescimento do PIB desacelerou para 6,9% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado e contraiu 0,2% em cadeia.

Pedro Abrunhosa é o entrevistado desta semana do programa da TSF Em Alta Voz. Três semanas depois da polémica com a embaixada russa, garante que não mudaria uma palavra do que disse.

Pelo menos cinco pessoas morreram num ataque russo que atingiu esta sexta-feira, uma paragem de autocarro na região de Mykolaiv, sul da Ucrânia, disse o governador regional ucraniano.

Cristiano Ronaldo utilizou a conta pessoal do Instagram para responder a uma publicação de uma página de fãs no Instagram, revelando que as informações que veem a público sobre o seu futuro profissional não são verdadeiras.

O valor que o Benfica vai fazer chegar ao SC Braga por Ricardo Horta ainda não chega perto do desejo do presidente dos minhotos. António Salvador explicou que a cláusula de rescisão do jogador é de 30 milhões de euros, mas o negócio até pode avançar por 20 milhões.

Já Jorge Jesus revelou que nunca mais falou com Sérgio Conceição após o clássico entre o FC Porto e o Benfica, em janeiro de 2021.