Inflação dispara, sismo em Marte e outros destaques TSF

A semana termina com a notícia de que a inflação continua a subir, tendo atingido os dois dígitos e um recorde de 30 anos. Segundo a estimativa rápida de outubro divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de inflação em Portugal atinge 10,2 por cento, uma taxa superior em 0,9 pontos percentuais à observada no mês de setembro.

Um cenário que impacta diretamente na confiança dos consumidores que regressou a níveis verificados durante a pandemia. Pior só mesmo durante o período da troika.

Já as taxas Euribor subiram esta sexta-feira a três meses para um novo máximo desde março de 2009 e desceram a seis e a 12 meses face a quinta-feira.

A marcar a manhã informativa está também a entrevista com Paulo Rangel à TSF e ao DN. O vice-presidente do PSD afirma que o primeiro-ministro, António Costa, está com tiques de "poder absoluto" e que na última semana fez "bullying democrático" com toda a oposição.

Sobre a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano aprovada esta quinta-feira no Parlamento, Rangel acusa o Governo de aprovar um documento e de executar outro. "Com o PS, diz o social-democrata, "há sempre um Orçamento escondido" e "paralelo" no Ministério das Finanças.

Na justiça, além do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, a ex-presidente do município de Odivelas Susana Amador e o ex-autarca de Mafra Ministro dos Santos foram também acusados pelo Ministério Público pelo crime de prevaricação de titular de cargo político.

A TSF continua a acompanhar a campanha no Brasil, nos derradeiros dias antes da decisão final. Tanto do lado dos apoiantes de Bolsonaro como no de Lula, os apelos são para ocupar as ruas.

Fora deste planeta também há novidades. Marte foi abalado por um sismo que ocorreu a 24 de dezembro do ano passado, mas só agora é que a NASA descobriu o que causou o fenómeno. O impacto de um meteoro no planeta vermelho abriu uma nova cratera de cerca de 150 metros de diâmetro e 21 metros de profundidade.

E a fechar, um lembrete: A hora vai mudar este domingo. Não se esqueça, por isso, de atrasar os relógios uma hora na madrugada do dia 30, quando forem 2 horas em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira. Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita à 1h00 da madrugada de domingo, passando para as 00h00.