Inflação recua, Carris reformula rede de autocarros e outros destaques TSF

A manhã informativa da TSF desta terça-feira fica marcada pela diminuição da inflação, pelo quarto mês consecutivo. Segundo o INE, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor baixou para 8,2% em fevereiro, face aos 8,4% de janeiro. Já a economia portuguesa cresceu 6,7%, o valor mais elevado desde 1987.

Destaque também para a Carris, que vai reformular a rede de transportes em Lisboa, com mais autocarros e novos percursos, tendo em conta as mudanças no Metro da cidade. A informação foi avançada pela vice-presidente da empresa, Maria Albuquerque, durante a emissão especial dedicada aos 35 anos da TSF.

Na Ucrânia, o comandante das forças terrestres ucranianas admitiu que a situação em torno da cidade de Bakhmut está "extremamente tensa" ao cabo de várias semanas de avanço das tropas russas nas últimas semanas.

O secretário-geral da NATO defendeu que a Ucrânia irá tornar-se membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas apenas a "longo prazo".

"Quanto mais a Rússia carrega numa certa humilhação da Ucrânia, mais sobem a moral e a mobilização dos ucranianos." A descrição é do eurodeputado Paulo Rangel, que termina esta terça-feira uma vista à região de Kiev.

Na ordem do dia está ainda a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Mais de 320 pessoas ficaram impedidas de entrar em recintos desportivos durante o ano de 2022 por comportamento incorreto.

Por fim, demitiu-se o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, que estava a ser acusado há várias semanas de casos de assédio sexual e psicológico por parte de uma mulher, empresária de jogadores de futebol.