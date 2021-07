"Informação falsa." Câmara de Lisboa retira cartaz que anunciava novo abrigo da União Zoófila

O cartaz que causou polémica em Lisboa © Facebook da União Zoófila

Por Magda Cruz 06 Julho, 2021 • 18:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) retirou esta tarde o cartaz afixado perto do abrigo da União Zoófila, no bairro das Furnas, em Sete Rios (Lisboa), que anunciava o novo abrigo para animais. O outdoor apontava o Parque Urbano do Vale do Forno como local da nova casa daquela associação.

A retirada do cartaz aconteceu na tarde desta terça-feira, segundo a informação avançada pela União Zoófila na sua página de Facebook.

Antes, Luísa Barbosa, presidente da União Zoófila, garantia à TSF que o conteúdo do cartaz "é falso": "Nós não acordámos rigorosamente nada com a CML para a mudança do abrigo." A líder da associação explica também que os responsáveis não se opõem a uma mudança, mas a verdade é que não foi feito nenhum acordo entre as duas entidades.

Luísa Barbosa nega à TSF qualquer acordo para mudar a União Zoófila de local. 00:00 00:00

"É falso. Isto é um sonho. É uma coisa que não é real", diz Luísa Barbosa - que explica que há vários anos que há conversas entre a autarquia lisboeta e a União Zoófila sobre a mudança da sede da organização, havendo propostas de uma série de locais para o efeito, mas não recentemente.

"Este local [Parque Urbano do Vale do Forno] foi o último, apresentado há três anos, mas não tivemos nenhuma reunião com a câmara municipal. Isto é um delírio. É uma notícia anunciada que não existe."

Contactado pela TSF, o gabinete de Fernando Medina admite que foi um erro. No entanto, confirma que a construção do abrigo é para avançar. A autarquia disponibilizou o terreno e está disposta a fazer as obras.

Este novo abrigo deveria acolher os animais à guarda da União Zoófila e de outra associação de proteção animal da cidade, mas há desacordo sobre o projeto, explicou uma fonte do gabinete.

Luísa Barbosa explica que a União Zoófila vê a colocação do cartaz como propaganda eleitoral. Acredita que a CML ou o PS - partido que lidera a autarquia e o Governo - estejam preocupados com os animais.