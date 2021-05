Ingleses podem viajar para Portugal já na segunda-feira, mas turismo ainda não foi autorizado

© Global Imagens (arquivo)

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal defende que é urgente que o Governo autorize os cidadãos do Reino Unido a fazerem férias em Portugal, já a partir de 17 de maio - próxima segunda-feira.

Francisco Calheiros diz à TSF que as reservas para viajar para Portugal dispararam desde que há uma semana o país foi incluído no corredor verde britânico, ou seja, sem necessidade de quarentena quando os turistas regressam ao Reino Unido, decisão que entra em vigor dentro de dias.

O problema é que o Governo português ainda não anunciou a abertura de portas aos turistas britânicos, nem a partir de quando é que isso vai acontecer, estando apenas autorizadas as viagens por motivos essenciais.

"Tivemos muitos pedidos de informação e muitas reservas, mas o problema que temos é que do lado português só estão autorizadas viagens por motivos especiais. Numa frase, os britânicos já estão autorizados a vir para Portugal, mas nós ainda não abrimos completamente as viagens para o turismo, algo que esperamos que aconteça a todo o momento pois isto começa na segunda-feira. Aí sim esperamos um aumento de reservas muitíssimo maior", refere o representante do setor que fala numa situação que inibe, na prática os turistas.

Francisco Calheiros refere que o Governo já devia ter agido, afirmando que faltam poucos dias para os britânicos terem luz verde para viajarem para Portugal.

"É urgentíssimo e uma oportunidade que não podemos perder. Recordo que o mercado inglês é o nosso principal mercado e está muito concentrado nas viagens de férias. Estando nós à frente dos outros países, não podemos perder uma oportunidade em que somos praticamente o único onde [por enquanto] os ingleses podem fazer férias", refere.

As razões de uma decisão que já devia estar tomada

O presidente da Região de Turismo do Algarve também admite, em declarações à TSF, que é urgente que o Governo aprove as viagens do turistas britânicos para Portugal, já a partir de 17 de maio.

João Fernandes diz que está convicto que essa autorização vai mesmo acontecer, mas é importante que isso seja anunciado rapidamente - "dia 17 é já na segunda-feira".

Há dezenas ou mesmo centenas de novos voos previstos já para a semana e para a última semana de maio.

O representante da Região de Turismo espera que o Governo concorde com o setor pois "não faz sentido bloquear viagens de um país com um plano de vacinação bastante mais avançado que o nosso, com uma incidência mais baixa que a portuguesa, de onde exigimos um teste PCR e que já mostrou disponibilidade de viagens não essenciais para o nosso país".

Com atual lista de países com classificação amarela pelo Reino Unido, se forem para Espanha, França, Grécia ou Turquia - destinos concorrentes de Portugal - os britânicos têm de fazer quarentena no regresso a casa.