Iniciativa de Natal destinada a idosos em Cascais só teve um interessado

A iniciativa "Natal em Família" da Câmara de Cascais apenas teve um interessado. A autarquia anunciou há cerca de uma semana que oferecia aos idosos do concelho que vivam em lares, a estadia de dez dias num hotel depois de passarem as festas com a família.

O propósito da Câmara, que também arcaria com os custos de um acompanhante por idoso, era evitar que, na eventualidade de entretanto terem sido infetados com Covid-19, regressassem aos lares de imediato, prevenindo assim contágios nessas instituições.

Quando anunciou a iniciativa, o presidente da Câmara, disse que pretendia quebrar a solidão que os idosos têm sentido ao longo deste ano nos lares. É por isso com surpresa, que Carlos Carreiras, olha para a fraca adesão que a iniciativa teve.

"Tínhamos uma expectativa mais elevada, que acabou por não se confirmar. Na verdade, apenas uma senhora com a filha, aderiu a esta oportunidade", revela à TSF o autarca, acrescentando que a idosa irá cumprir o isolamento e realizar três testes antes de regressar ao lar.

Questionado sobre as razões para tão fraca procura, Carlos Carreiras estima que os 10 dias de isolamento a que estarão obrigados, tanto o idoso, como o membro da família terá deitado por terra outras candidaturas.

"Da forma como as famílias estão organizadas, fica díficil, por um lado, poderem evoluir com esta possibilidade. E outra também, porque uma das condições que se mostrava absolutamente necessária, era ter um familiar que acompanhasse o idoso", disse.

Para além desta medida, a Câmara de Cascais ofereceu-se para, durante o período de festas, instalar tendas de campanha em frente aos lares. O objetivo é que as famílias possam estar com os idosos, sem ser no interior das instituições. Pelo menos 11 lares candidataram-se a esta iniciativa.