Iniciativa Solidária dá apoio psicológico a profissionais de saúde no combate à Covid

Está tudo no nome: Iniciativa Solidária. Um grupo de psicólogos decidiu que quer dar uma ajuda aos profissionais mais afetados pelo trabalho de tentar salvar vidas em situações limite. E já começou a fazê-lo.

À TSF, Ana Valente, que lançou a ideia, explica que este grupo já começou a receber contactos e pedidos de apoio e a psicóloga nota, até, que algumas situações se repetem.

Há situações relacionadas com "o dia-a-dia profissional e a dificuldade em gerir o stress", outras relacionadas "com a dificuldade em gerir as perdas e morte de algumas pessoas" e outras ainda com "a dificuldade em gerir a vida pessoal, porque estão a trabalhar 18 ou 20 horas, e alguns profissionais estão longe da família".

"Nós estamos num teatro de guerra" é uma expressão que Ana Valente ouve cada vez mais. 00:00 00:00

Mas há uma expressão que começa a tornar-se frequente: "Nós estamos num teatro de guerra." Estes profissionais, que trabalham "tanto em centros de saúde como em emergências hospitalares" afirmam mesmo que "ninguém está preparado para isto".

A Iniciativa Solidária pode ser encontrada no Facebook e está aberta a solicitações de qualquer pessoa que esteja a trabalhar diretamente com vitimas da pandemia: dos profissionais de saúde aos bombeiros, cada pessoa passa a ser seguida sempre pelo mesmo psicólogo.

