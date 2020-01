Início da construção do novo aeroporto não está dependente de estudo sobre aves

© Paulo Spranger/Global Imagens

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente explica que o estudo sobre o comportamento das aves, pedido na Declaração de Impacto Ambiental sobre o aeroporto do Montijo, não é determinante para que seja tomada a decisão de construir a nova infraestrutura.

Em declarações à TSF, Nuno Lacasta esclarece que o trabalho pedido serve apenas para registar a forma como se comportam as aves que utilizam o estuário do Tejo.

"É um detalhe relativamente a estudo anteriores", começa por explicar, que permitiram chegar à conclusão de que este projeto é "ambientalmente viável".

O fator realmente determinante, explica Nuno Lacasta, é que "um conjunto de medidas que estão previstas na Declaração de Impacto Ambiental seja apresentado", realçando ainda que a declaração é "vinculativa". A decisão não prevê que estas medidas não sejam apresentadas.

Nuno Lacasta, entrevistado pela jornalista Guilhermina Sousa, explica que a relação entre o estudo e o início das obras. 00:00 00:00

O estudo sobre o comportamento das aves deve "arrancar de imediato, com vista a monitorizar o período de migração das aves e será feito um ponto da situação aquando da entrega do estudo". O trabalho demorará cerca de um ano a ser concluído, algo que não impede que as obras do novo aeroporto avancem.

ANA - Aeroportos de Portugal considerou positiva a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do aeroporto no Montijo, mas salientou o facto de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) não ter acolhido as suas propostas alternativas.

"A ANA regista como positiva a emissão da DIA que viabiliza em definitivo a concretização do projeto aeroportuário de Lisboa e estabiliza a solução dual composta pelo Aeroporto Humberto Delgado [em Lisboa] e o aeroporto do Montijo, nos termos definidos pelo Governo", refere a empresa gestora dos aeroportos nacionais numa declaração escrita enviada à Lusa.