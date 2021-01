Início da vacinação traz "esperança" a Mangualde

O processo de vacinação contra a Covid-19 nas instituições sociais de Viseu teve início esta manhã em Mangualde, um dos concelhos que está no grupo de risco extremo de contágio. No arranque da campanha a palavra que mais se escutou foi "esperança".

Eram cerca de 10h30 quando começaram a ser administradas as primeiras doses da vacina aos funcionários da unidade de cuidados continuados da Santa Casa da Misericórdia local. Primeiro foram vacinados os trabalhadores, 46 no total, seguindo-se no período da tarde os 40 utentes da valência.

Meia hora depois de ter tomado a vacina, Maria Deolinda Henriques, auxiliar de ação médica, era uma mulher "aliviada".

"Sinto um bocado mais de alívio e de esperança. A gente está sempre com medo e com insegurança, pode ser que isto seja o melhor", declarou, acrescentando que vacina "dá mais tranquilidade" e até nem custou nada a levar.

Antes de receber a primeira das duas doses a que tem direito, a fisioterapeuta Carina Lopes confessava estar nervosa. "Há sempre algum receio das vacinas, que não são 100% fiáveis, têm contraindicações e têm sempre algum risco, mas já dá um bocadinho de esperança [para o futuro], afirmou.

Menos receosa estava Filipa Ribeiro, também ela fisioterapeuta, e que apelou a que todas as pessoas sejam vacinados contra o vírus que mudou o país e o mundo há mais de nove meses.

"Acho que temos todos que tomar. Tivemos todos à espera dela até agora e não faz sentido as pessoas não levaram a vacina por medo. Temos que acreditar nos profissionais que trabalharam para ela", disse.

Com um surto ativo em dois lares, na Misericórdia de Mangualde a vacinação vai decorrer apenas na unidade de cuidados continuados, esta terça-feira, e no lar Morgado do Cruzeiro, amanhã, quarta-feira.

O provedor da Santa Casa, José Tomás, fala num dia de boas notícias para a instituição social.

"É um dia importante e de esperança para a Misericórdia, para a nossa comunidade, para o país e para o mundo porque estamos a vacinar contra uma doença terrível que nos veio mudar a vida. A partir de hoje temos a esperança que é um virar de página e que esta vacina nos vai permitir a curto prazo regressar à normalidade", sustentou.

Até quinta-feira, em cinco instituições sociais de Mangualde vão ser administradas mais de 300 vacinas. Na próxima semana, a campanha de vacinação pode decorrer noutros concelhos da região de Viseu, adiantou o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões, António Cabrita Grade.

"Para a semana, porventura, serão outros municípios e vamos vacinar em instituições e continuar a vacinar os nossos profissionais da área da saúde. É tudo feito de uma forma gradual e programada. Este é um processo em quem todos vão ser chamados de acordo com as regras para se vacinar", explicou.

Para já, esta iniciativa decorre na região de Viseu apenas em Mangualde porque este é um dos concelhos do distrito com um risco extremo de contágio da Covid-19. No município há atualmente 278 casos ativos.

Segundo o presidente da Câmara, Elísio Oliveira, a situação pandémica no concelho é grave devido aos surtos que surgiram nos dois lares da Santa Casa, numa fábrica e ainda na comunidade. O autarca acredita que o cenário "melhore nos próximos dias".

Já sobre a vacinação fala num "dia histórico" para Mangualde e num passo que pode ajudar a "erradicar a doença" do território.

