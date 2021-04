Inquérito ao desabamento do metro de Lisboa está praticamente concluído

A Câmara de Lisboa e a administração do metro atribuíram o acidente a um erro técnico © Paulo Spranger /Global Imagens

Mais de seis meses depois está praticamente concluído o inquérito ao desabamento do metro de Lisboa, em setembro do ano passado. Uma fonte ligada ao processo adiantou à TSF que os factos estão apurados, falta apenas terminar a componente jurídica, e o inquérito deverá estar terminado até ao final do mês.

No dia 29 de setembro de 2020, o abatimento parcial do teto de uma galeria entre as estações de metro de São Sebastião e da Praça de Espanha feriu quatro pessoas. Na altura, a Câmara de Lisboa e a administração do metro atribuíram o acidente a um erro técnico nas obras do parque urbano da Praça de Espanha.

Foi nomeada uma comissão de inquérito para perceber exatamente o que se passou e definir responsabilidades. O trabalho dessa comissão está perto do fim e esperam-se resultados até ao final do mês de abril.